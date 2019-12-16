نشرة الأحد.. صدارة الأهلي.. وأزمة بسبب أوزيل.. وليفربول يصل قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 15 ديسمبر.

شوبير: يتم تجهيز لائحة "تفصيل" في اتحاد الكرة.. ورسالة لأصدقاء "لاجاردير"

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن هناك من يُجهز لائحة "تفصيل" في اتحاد الكرة من أجل الترتيب مبكرا للانتخابات المقبلة.

لأول مرة منذ التهديد بالانسحاب.. إبراهيم نور الدين يعود لمباريات الأهلي

عاد الحكم إبراهيم نور الدين لإدارة مباريات الأهلي بعد غياب طويل استمر 469 يومًا، وتحديدا منذ مباراته أمام الإنتاج الحربي التي أقيمت يوم 2 سبتمبر 2018، في الجولة الخامسة من الدوري المصري للموسم الماضي (2018-19).

"لمسة ميسي وقطعة من السحر".. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن هدفي صلاح؟

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بتألق محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وتسجيله لهدفين رائعين في شباك واتفورد قاد بهم الريدز للفوز والتربع على صدارة البريميرليج.

أوزيل يتسبب في منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الصين

قررت قناة "CCTV" الصينية منع بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مسعود أوزيل لاعب الجانرز.

قائمة الزمالك للجيش.. أزمة حادة في الجبهة اليمنى.. ومصراوي يكشف اتجاه كارتيرون

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش في الدوري المصري، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين.

يونايتد يتعادل مع إيفرتون.. وتوتنهام يقتنص فوزا قاتلا من وولفرهامبتون بالبريميرليج

أهدر مانشستر يونايتد فرصة ثمينة للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اكتفى بالتعادل 1 / 1 مع ضيفه إيفرتون اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز توتنهام هوتسبير 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون.

قبل مواجهة الأهلي.. الإسماعيلي يفوز على نادي مصر

انتهت مباراة نادي اف سي مصر والإسماعيلي بفوز الأخير بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بالصور.. بينهم صلاح.. وصول بعثة ليفربول إلى قطر للمشاركة بمونديال الأندية

وصلت مساء اليوم الأحد، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، المشاركة في كأس العالم للأندية المقام حاليًا في قطر.

صاروخية السولية تعبر الحدود وتقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري

قاد عمرو السولية النادي الأهلي، فوز صعب أمام حرس الحدود، بهدف نظيف في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

بالفيديو.. دي بروين يقود سيتي لاكتساح أرسنال ويحافظ على فارق الـ14 نقطة

أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاجتياز مضيفه أرسنال 3 / صفر في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.