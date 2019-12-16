بالفيديو.. متعب يعلق على أزمته مع بلال بعد دعم مصطفى محمد: نيتي صافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق عماد متعب محلل المباريات ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، على الأزمة التي نشبت بعد دفاعه عن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ضد الانتقادات التي وجهت له لعدم تسجيله أهداف، وتصريحات أحمد بلال حول اللاعب.

وقال متعب في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الناس تنتقدني على حاجات نيتي صافية فيها، وجهت نصيحة لمصطفى محمد بناءً على السؤال الذي وجهه المراسل له عقب مباراة الزمالك وبيراميدز، فوجهت له نصيحة كنت أحب أن أسمعها وقت لعبي".

وأكمل: "الناس ربطت بين كلامي وكلام أحمد بلال، ومعرفش بلال قال ايه، فوجئت عقب نهاية استوديو مباراة الزمالك وبيراميدز، أن بلال قال تصريحات عن مصطفى محمد".

وأوضح: "بلال قال إن مصطفى محمد عليه ضغط ولذلك لا يسجل ولا يجب وضع ضغط على اللاعب"، مضيفا: "مستحيل أتجاوز في حق أحمد بلال كابتني وكابتن مصر والنادي الأهلي".

ووجه رسالته للجماهير: "الناس اللي بتتكلم عن أنني أريد كسب تعاطف الجمهور، لو كنت عايز اضايق النادي الأهلي أو جمهوره كنت لعبت كرة بعدها، ولكني فضلت علاقتي بالأهلي".

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وأضاف: "لو بفكر في الفلوس كنت كملت كرة، وفلوس الكرة أكثر من فلوس الإعلام".

واختتم: "نيتي صافية مليش علاقة بألوان قمصان اللاعبين، سواء في الاهلي او الازمالك او الاسماعيلي او المصري.. اللي كان نفسي يتعمل معايا وانا بلعب كرة بعمله دلوقتي مع اللاعبين".

وكان متعب وجه رسالة دعم لمصطفى محمد، بعدم الالتفات للانتقادات التي توجه له.

وقال بلال في تصريحات لقناة ام بي سي مصر، إن مصطفى محمد لن يسجل أي أهداف، بسبب الضغوط الكبيرة عليه.

وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين ببطولة الدوري.