كريم بنزيمه ينازع ميسي على صدارة هدافي الدوري الإسباني

يواصل الفرنسي كريم بنزيمه مهاجم ريال مدريد تألقه هذا الموسم بعد أن نجح في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام فالنسيا في الدائق الأخيرة من اللقاء، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإسباني مع ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينفرد بصدارة

هدافي الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا إلا أن كريم بنزيمه نجح في تقاسم الصدارة مع قائد برشلونة.

ويحل الأورجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة ثالثًا بترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف.

استطاع أن يقتنص كريم بنزيمه نقطة ثمينة أمام فالنسيا بعد أن سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 95 من الوقت بدل الضائع لينقذ فريقه من هزيمة قاسية.

يذكر أن ريال مدريد وبرشلونة يتقاسمان صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، لكن أفضلية الأهداف تمنح برشلونة الصدارة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأربعاء المقبل في كلاسيكو الأرض.