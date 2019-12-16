الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلي المقبلة.. والسبب

بالاسكندرية، مشيرا الى ان في حالة رفض الجبلاية لطلب الدراويش ينسحب من المباراة.
هدد مسؤولي مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بالانسحاب من مباراتهم القادمة أمام الاهلي والمقرر لها ان تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.
واكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن مجلس الإدارة قرر إرسال دعوة لاتحاد الكرة مطالباً بإقامة مباراة الإسماعيلي امام مضيفة الأهلي علي ملعب الاسماعيلية بدلا من المكس
ويحتل الدراويش المركز الخامس بجدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة جمعهما من 8 مباريات حقق الفوز في أربعة وتلقي الهزيمة في ثلاثة وتعادل في مباراة واحدة.
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