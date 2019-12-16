فيديو.. رأسية تيبو كورتوا تنقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام فالنسيا

انتزع فريق ريال مدريد نقطة ثمينةبفضل حارس البلجيكي تيبو كورتوا أمام نظيره فالنسيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ميستايا معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وساهم البلجيكي تيبو كورتوا في هدف التعادل لصالح

ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الضائع، وذاك بعد ترك مرماه أثناء ركلة ركنية لفريقه، استقبلها برأسية تصدى لها بصعوبة حارس فالنسيا لتسقط الكرة أمام كريم بنزيمه ليسكنها مرمى أصحاب الأرض.

وكان سجل كارلوس باراغا هدف فالنسيا الوحيد من الدقيقة 79 من هجمة مرتدة سريعة لخفافيش فالنسيا.

Advertisements

بهذه النتيجة يتقاسم فريقي ريال مدريد وبرشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، لكن أفضلية الأهداف تمنح الصدارة لبرشلونة.

يذكر أن ريال مدريد يصطدم مع غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل في قمة الدوري الإسباني.