إنتر ميلان يتعادل مع فيورنتينا ويمنح يوفنتوس هدية

سقط فريق انتر ميلان في فخ التعادل الايجابي امام مضيفه فيورنتنينا بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعت الفريقين علي ملعب فلورانسا ضمن مباريات الاسبوع الـ16 من الدوري الايطالي. من الدوري الايطالي. سجل اهدف اللقاء بورخا فاليرو في الدقيقة الثامنة من احداث اللقاء وتعادل لفريق لفيورنتنينا دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 92. الدقيقة 92. وبهذه النتيجة يحصد فريق انتر ميلان النقطة 39 يحتل بها صدارة جدول ترتيب الكالشيو بالتساوي مع يوفنتوس الذي يملك نفس عدد النقاط بينما ارتفع رصيد فيورنتينا عند النقطة 17 يحتل بها المركز الثالث عشر.

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