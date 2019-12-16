باريس سان جيرمان يضرب سانت اتيان برباعية في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره سانت اتيان الفرنسي باربعة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب جيوفروى جيشار امام ضمن الاسبوع الـ18من الدوري الفرنسي. جيوفروى جيشار امام ضمن الاسبوع الـ18من الدوري الفرنسي. سجل اهداف اللقاء كليان مبابي هدفين مارو ايكاردي لياندرو بارديس في الدقائق 9،43،72،89 لياندرو بارديس في الدقائق 9،43،72،89 وبهذه النتيجة يحصد باريس سان جيرمان النقطة 42 يحتل بها صدارة الدوري بينما يتجمد رصيد سانت اتيان عند النقطة 25يحتل بها المركز الحادي عشر.

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