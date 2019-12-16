ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا في مباراة مثيرة

انتزع فريق ريال مدريد نقطة ثمينة بعد تعادله المثير مع فالنسيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مستايا معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل كارلوس باراغا هدف فالنسيا الوحيد من الدقيقة 79 من هجمة مرتدة سريعة لخفافيش فالنسيا، ثم أدرك التعادل كريم بنزيمه لريال مدريد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل

الضائع.

بهذه النتيجة يتقاسم فريقي ريال مدريد وبرشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، لكن أفضلية الأهداف تمنح الصدارة لبرشلونة.

يذكر أن ريال مدريد يصطدم مع غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم الأربعاء المقبل في قمة الدوري الإسباني.