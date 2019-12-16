بيشكتاش التركي يخسر أمام ملاطية بمشاركة محمد النني

سقط فريق بيشكتاش التركي الذي يلعب بصفوفه المصري محمد النني، بثنائية نظيفة أمام ضيفه ملاطية في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب فودافون ارينا ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري التركي. الخامسة عشر من الدوري التركي. وشهد اللقاء مشاركة محمد النني لاعب منتخب مصر وعقب خروجه في الدقيقة 84 من احداث اللقاء تلقى الفريق هدفين عن طريق الكونغولي تييفي بيفوما وأديس ياهوفيتش. اللقاء تلقى الفريق هدفين عن طريق الكونغولي تييفي بيفوما وأديس ياهوفيتش. وبهذه النتيجة يرفع فريق ملاطية سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع. بينما يتجمد رصيد رصيد بشكتاش عند 27 نقطة في المركز الثاني.

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