فالنسيا يخطف هدف التقدم أمام ريال مدريد

خطف فريق فالنسيا هدف التقدم أمام ريال مدريد وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني ونجح كارلوس باراغان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحرج لاعبي ريال مدريد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.

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