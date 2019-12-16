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فالنسيا يخطف هدف التقدم أمام ريال مدريد

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خطف فريق فالنسيا هدف التقدم أمام وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب مستايا

ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من .

ونجح كارلوس باراغان في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 79 من عمر المباراة بعد هجمة مرتدة سريعة، ليحرج لاعبي ريال مدريد في الدقائق المتبقية من عمر اللقاء.

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