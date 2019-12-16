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طارق مصطفى يعتذر عن عدم تدريب أولمبيك خربيكة المغربي

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اعتذر طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، عن عدم قبول عرض من أولمبيك خربيكة

المغربي لتولي قيادة الفريق فنيًا.

وأبلغ مصطفى رئيس النادي المغربي بأنه قرر الاستمرار مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة لرغبته في إضافة إنجازات مع المنتخبات في مسيرته التدريبية.

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