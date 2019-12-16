وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، في خطأ، بشأن تصريحاته عن حكم لقاء الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها غدًا في الدوري.
وتحدث عبد الحفيظ عن أنه يتمنىرؤية جهاد جريشة يدير مباريات للزمالك لأنه لم يدر أي لقاءات للأبيض منذ 4 سنوات.
معلومة سيد عبد الحفيظ جاءت خاطئة
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ يقع في خطأ بسبب حكم لقاء الزمالك وطلائع الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.