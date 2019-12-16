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سيد عبد الحفيظ يقع في خطأ بسبب حكم لقاء الزمالك وطلائع الجيش

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وقع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، في خطأ، بشأن تصريحاته عن حكم لقاء الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها غدًا في الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ عن أنه يتمنى

رؤية جهاد جريشة يدير مباريات للزمالك لأنه لم يدر أي لقاءات للأبيض منذ 4 سنوات.

معلومة سيد عبد الحفيظ جاءت خاطئة

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لأن جهاد جريشة أدار مباراة الزمالك والنجوم في الدور الأول الموسم الماضي وخسرها الأبيض بهدف، كما أدار مباراة الزمالك والمقاصة منذ موسمين، أي أن الحديث عن عدم إدارة جريشة لمباريات للزمالك منذ 4 سنوات غير صحيح.

 

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