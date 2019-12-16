اونلاين | تابع لايف Real Madrid بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر رابط ماتش Real madrid يلا شوت بلس الريال رابط يوتيوب

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي فالنسيا اليوم الأحد 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الأسبوع السابع عشر KORA LIVE من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA STAR ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية علىي ملعب المستايا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA LIVE ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 3" بتعليق علي محمد علي.

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بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم بالدوري الإسباني

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي فالنسيا اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين بالدوري الاسباني الممتاز

ويحتل نادي ريال مدريد KORA ONLINE المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي فالنسيا YALLA SHOOT في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 26 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.