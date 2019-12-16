رياضة | فالنسيا ضد ريال مدريد.. راموس يوجه رسالة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا ضد ريال مدريد.. راموس يوجه رسالة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد رسالة قوية لنادي برشلونة قبل كلاسيكو الأرض منتصف هذا الأسبوع ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث أكد أن النادي الملكي سيذهب الي ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة يوم الأربعاء من أجل الفوز.



تعرف علي تصريحات راموس بعد مواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد بالدوري الاسباني الممتاز : قال المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس:" ‏جئنا إلى فالنسيا من اجل الفوز بالثلات النقاط لكن في نهاية المباراة عاقبنا فالنسيا وسجل الهدف الأول ولكن بالرغم من ذلك نحن نشعر بسعادة كبيرة بالفوز بنقطة على الاقل واظن ان التعادل كان مهم لانه جاء في الوقت الاضافي، لقد لعبنا أمام خصم يمر بديناميكية ايجابية ويلعب بصورة جيدة في الشوط الاول قدمنا اداء جيد وكان هناك فرص كثيرة لكننا لم نستغلها امام المرمى ".

وأضاف راموس بعد مواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد:" سنعود إلى الديار بنقطة واحدة وسنحافظ على التعادل بتصدر جدول الترتيب علينا ان نعمل ونتقدم، بنزيما يعيش حالة رائعة ، نتمنى ان يواصل العمل على هذه الطريقة بالرغم من توقف الدوري في فترة الشتاء ولكن هو لاعب مهم ويقدم لنا عمل كبير ويساعدنا كثيراً". Advertisements

واختتم راموس تصريحاته قائلا:" ‏أظن ان برشلونة و ريال مدريد كلا الفريقين يصلان إلى مباراة الكلاسيكو بصورة جيدة وبغض النظر عن ذلك الكلاسيكو هو الكلاسيكو ، دائماً ما يكون مختلف ولا يعترف بأي حاله من حالة الفريقين . علينا ان نحصد الثلاث نقاط هناك".