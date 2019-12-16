رياضة | فرج عامر يكشف تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مع حكم لقاء سموحة وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يكشف تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مع حكم لقاء سموحة وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فرج عامر رئيس سموحة عن تفاصيل أزمة إبراهيم حسن مدير الكرة في النادي الأزرق خلال مباراته مع أسوان بالدوري الممتاز.

قال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "إبراهيم حسن شرح للحكم أن أسوان نفذ إحدى الضربات الثابتة من مكان متقدم 10 ياردات عن مكان اللعبة الأساسي وطلب لعب الكرات من أماكنها".

وواصل: "هنا أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسن وهو ما جعله ينفعل بشدة لأنه شعر أنه لم يفعل شئ يستحق الطرد".

واكمل : "سموحة استحق ركلة جزاء واضحة لمحمد الترهوني، بجانب أن ركلة جزاء أسوان غير صحيحة لأن الكرة اصطدمت في بطن لاعب سموحة وليس يده".

وواصل: "الحكم كان مترددًا في قراراته بشكل كبير، بالتأكيد لم يتعمد ذلك لكنه لم يكن موفقًا، وأتمنى وجود حكم دولي صاحب خبرة في مباراتنا المقبلة أمام الزمالك".tv[