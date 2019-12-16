رياضة | أوزيل يُعلن الحرب على "الغول الاقتصادي".. تفاصيل أزمة نجم أرسنال ضد السلطات الصينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوزيل يُعلن الحرب على "الغول الاقتصادي".. تفاصيل أزمة نجم أرسنال ضد السلطات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" تسلسل أحداث الصدام بين "أوزيل" والسلطات الصينية:-
أوزيل يُهاجم السلطات الصينية.. ويستنكر صمت الأمة الإسلامية: جاءت بداية الأزمة بنشر الألماني "أوزيل" بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يُهاجم فيه السلطات الصينية، بسبب استخدام وسائل القمع ضد أقلية "إيغور" المسلمة، ويندد فيه من المخالفات والأساليب القمعية ضد المسلمين في الصين من إغلاق المساجد وحرق نسخ القرآن وقتل علماء الدين، مؤكدًا أن المسلمين في الصين يواجهون وحدهم عنف المضطهدين الذين يحاولون إبعادهم عن دينهم.
كما استنكر أوزيل في بيانه صمت الأمة الإسلامية وتجاهلها لما يتعرض له المسلمين في الصين، وعدم التحرك لمساندة أقلية "إيغور" المسلمة ضد بطش السلطات الصينية، متهمًا إياهم بالمساهمة فيما يتعرض له المسلمين بالصين من انتهاكات.
ثورة صينية ضد تصريحات الألماني "أوزيل":
تصريحات الألماني أوزيل لم تمر مرور الكرام على السطات الصينية بل جاء رد الفعل عنيف تجاه البيان الذي نشره يهاجم فيه ما يحدث بالصين تجاه المسلمين، وقامت الحكومة الصينية بتكذيب تصريحات نجم أرسنال، كما نشرت بيان استنكار وشجب لما تحدث عنه اللاعب بخصوص وجود انتهاكات ضد الأقلية المسلمة بالبلاد.
أرسنال يتخلي عن "أوزيل" في أزمته مع السلطات الصينية:
بيان ناري من إتحاد الكرة الصيني ضد مسعود أوزيل:
اتحاد الكرة الصيني تحرك أيضًا للرد على تصريحات الألماني مسعود أوزيل باعتبارها تصريحات خرجت من لاعب كرة قدم، ونشر الاتحاد الصيني بيانًا انتقد فيه تصريحات نجم أرسنال، وأكد أن ما عرضه تسبب في أذي كبير لمشاعر محبي كرة القدم بالصين.
منع إذاعة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بالصين:
لم تكتفي السلطات الصينية بنشر بيانات استنكار وشجب لتصريحات "أوزيل" بل اتخذت قرارًا بمنع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي والتي أقيمت اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي، والذي شارك بها اللاعب الألماني، كنوع من رد الفعل تجاه الاتهامات التي وجهها لدولة الصين بقمع الأقلية المسلمة بالبلاد.
السلطات الصينية تغلق منتديات دعم النجم الألماني:
كما نجحت السلطات في اغلاق العديد من المنتديات المناصرة والداعمة للاعب في الصين حتي لا تساهم تصريحاته وما عرضه من انتهاكات يتعرض له المسلمين في الصين في إشعال ثورة ضد السلطات الصينية ما يهدد استقرار البلاد، لا سيما وأن السلطات بالصين تعرضت لانتقادات عنيفة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بسبب الانتهاكات ضد الأقلية المسلمة "إيغور".