رياضة | لقب جديد بانتظار صلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقب جديد بانتظار صلاح.. موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب خليفة الدولي، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ونظيره مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويخوض ليفربول هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي عندما توج به علي حساب توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف، أحرزه اللاعب المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

فيما حجز مونتيري مقعده في نصف نهائي البطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-

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من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.

وسوف يتأهل الفائز في مباراة ليفربول ضد مونتيري إلى المباراة النهائية، ليلاقي الفائز من مباراة الهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي.