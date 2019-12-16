رياضة | أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم الأحد.. الخطيب على بعد خطوات من صفقة القرن ونجم القلعة الحمراء في طريقه للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها الفوز الثمين الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود بنتيجة 1-0 في الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 15 / 12 / 2019:-

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

1- الأهلي يعبر الحدود بصاروخ "السولية" ويعتلي صدارة الدوري:

حقق الأهلي فوزه السادس على التوالي في الدوري بهدف في شباك حرس الحدود، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويدين الأهلي بهذا الفوز للاعب الوسط عمرو السولية والذي سجل هدف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة ٨١ من عمر اللقاء.

2- بعد كهربا.. الأهلي يجهز التعاقد مع صفقة القرن:

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني، شاهد السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، وأُعجب بقدراته القوية والتي يتمتع بها وأبرزها غزارة التهديف".

وأضاف المصدر: "مجلس الإدارة لم يدخل في مفاوضات مع أي لاعب حتى الآن، لحين استقرار المدير الفني على المهاجم الذي ينوي التعاقد معه بصفة رسمية، والقادر على تحقيق أهدافه مستقبلًا".

وتابع المصدر: "عمر السومة يُعد واحدًا من أقوى الأسماء العربية والآسيوية، والتي يتمنى أي فريق الحصول على خدماته، وهو ما رحب به السويسري فايلر، إلا أنه تم تأجيل الأمر حتى الانتهاء من مواجهة حرس الحدود بالدوري".

أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم:

3- صالح جمعة يحذف اسم الأهلي من "انستجرام" تمهيدًا للانتقال للزمالك:

حذف صالح جمعة لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جملة "لاعب بالنادي الأهلي" من على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الفترة الماضية وكان آخرها الاستبعاد من مباراة حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويغازل "جمعة" نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

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4- عبد الحفيظ: الأهلي لا يُغير عقود اللاعبين ولن ننجر لأي أسلوب خارج الملعب

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع "كهربا"، وعن الصفقات القادمة للأهلي، ومصير الراحلين عن صفوف النادي الشتاء المقبل.

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات صحفية :"تعاقدنا مع كهربا ونتمنى أن يحالفه التوفيق معنا، يوتبقى لنا صفقة أخرى، أما بخصوص الراحلين فأمامنا شهر ونصف لتحديد ذلك".

وأشار :"حديث البعض عن تفاوض الأندية مع لاعبينا ليس له أساس من الأهمية لدينا، أما بخصوص لاعب يرحل بدون رغبتنا أو بدون علمنا هذا لا يحدث في الأهلي، نحن لا نغير في عقود اللاعبين ونقوم بمنح اللاعب كافة مستحقاته المالية".

وأوضح :"لو هناك رغبة من أي لاعب في الرحيل نتحدث معه في الإطار الفني، لا ننتظر أي لاعب يشتكي النادي الأهلي، أو نقوم بتغيير العقود ليس النادي الأهلي الذي يفعل ذلك".

وأشار :"مر 6 أسابيع فقط من عمر المسابقة، ولا يزال هناك الكثير، ونقول للحكم الكابتن إبراهيم نور الدين حمد الله على السلامة بعد غياب طويل ونتمنى رؤية الكابتن جهاد جريشة".

وأوضح :"لا راحة غدا التدريب سيكون صباحي، سنواجه فريق قوي للغاية ونرجوا أن يكون العامل التحكيمي مهم في المباريات المقبلة".

تعرف على أخبار الأهلي اليوم

5- برنامج تأهيلي لـ ياسر إبراهيم في الأهلي:

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا للاعب ياسر إبراهيم مدافع الفريق من أجل تجهيزه بعد إصابته في مران الفريق الجماعي أمس السبت.

وكان اللاعب قد غادر المران الجماعي مساء أمس بسبب شكواه من آلام عضلية، وفضل الجهاز الطبي إراحته.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي من جديد غدٍ الاثنين لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

6- مؤقتا.. الجبلاية تنصر الأهلي على الزمالك في أزمة كهربا:

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد على استخرج بطاقة مؤقتة للنجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد المنضم إليه من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

تنوي اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة إحالة ملف أزمة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الجديد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الفصل في أزمة أحقيته بارتداء قميص القلعة الحمراء.

ويطالب نادي الزمالك بحقه في أزمة كهربا وعدم قيده في القلعة الحمراء وهو ما دفع مجلس الجبلاية لعدم الحديث عن الموقف النهائي وانتظار فصل الفيفا فيها بشكل نهائي.

وترغب اللجنة الخماسية في استخراج بطاقة مؤقتة لمحمود كهربا باسم الأهلي لحين الفصل النهائي في الأزمة بشكل نهائي.