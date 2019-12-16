رياضة | شالكه يفوز على فرانكفورت بهدف وحيد في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شالكه يفوز على فرانكفورت بهدف وحيد في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي شالكه الفوز على نظيره اينتراخت فرانكفورت بنتيجة هدف مقابل لا شئ يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

وجاء الهدف بعد تمريرة من المغربي أمين حارث وتسديدة يسارية من المهاجم البلجيكي بينيتو رامان إلى اسفل زاوية مرمى الحارس الدنماركي فريديريك رونوف (53).

وأكمل صاحب الارض المباراة بعشرة لاعبين بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه الحارس الكسندر نوبل بسبب تصرف عنيف تجاه البديل الصربي ميجات غاسينوفيتش في الدقيقة 67.

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وكانت حركة نوبل مشابهة لما قام به حارس منتخب ألمانيا هارالد شوماخر بحق على الفرنسي باتريك باتيستون ما تسبب بكسر في اسنان وإغماء الاخير خلال نصف نهائي مونديال اسبانيا 1982.

وعاد شالكه إلى سكة الانتصارات بعد خسارته امام باير ليفركوزن 1-2 في المرحلة السابقة، ما جعله يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن لايبزيغ المتصدر، فيما مني فرانكفورت بخسارته السابعة هذا الموسم ليقبع في المركز الثاني عشر مع 18 نقطة.

وأزاح شالكه العملاق البافاري بايرن ميونيخ عن مربع الكبار بعدما بات الأخير خامسا برصيد 27 نقطة.