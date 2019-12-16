الامارات | «الدفاع الضعيف» يهدّد الوحدة وخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع الضعيف» يهدّد الوحدة وخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون الفرصة مواتية أمام الوحدة لتحسين الصورة، حينما يستقبل خورفكان، عند السادسة من مساء اليوم على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وتعرض العنابي لسلسلة من الهزائم القاسية بخسارته من الجزيرة في دور الثمانية من كأس الخليج العربي برباعية نظيفة، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية من الدوري.

وبات مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خيمينيز، في موقف لا يحسد عليه، بعد المطالبة بالعودة للنتائج التي حققها الفريق تحت قيادته عندما تولى تدريب العنابي مع الجولة الخامسة.

وتعاقد الوحدة، مع خيمينيز، في 18 أكتوبر الماضي، خلفاً للهولندي موريس شتاين الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

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وحصد العنابي مع خيمينيز، سبع نقاط في أربع مواجهات خاضها تحت قيادته، ليصعد من المركز العاشر إلى السابع حالياً برصيد 10 نقاط، وهو المركز الذي لا يتناسب مع طموحات الوحدة الذي كان يمنّي النفس أن يكون أحد المتنافسين على اللقب. ويخشى أنصار الوحدة على فريقهم من رقم سلبي في حالة خسارته أمام خورفكان، اذ قد يصبح الوحدة هو أضعف دفاع في الدوري، بعد أن استقبل 19 هدفاً في المباريات المنقضية بالدوري، بفارق هدف واحد عن منافسه خورفكان، الذي يأتي كأضعف خط دفاع وفق الأرقام والإحصاءات. وقد تكون عودة حمدان الكمالي، خياراً مثالياً أمام المدرب الاسباني لدعم الخط الخلفي، بعد أن غاب في المباريات الأخيرة بداعي الإصابة، كما ستشكل عودة الأوروغوياني ميليسي من الإيقاف، قوة كبيرة لخط وسط الوحدة، بعد أن وضح تأثير غياب اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة على أداء فريقه أمام شباب الأهلي، في ظل غياب القائد إسماعيل مطر بداعي الإصابة.

في المقابل، يدخل خورفكان اللقاء وهو في وضعية بالغة الصعوبة، وبات من المرشحين للعودة لدوري الهواة، بعد أن عجز عن تحقيق أي انتصار له في الدوري حتى الآن.

ويحتل خورفكان، المركز الأخير منفرداً برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد أن خسر في خمس مواجهات سابقة.

ويملك رجال المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، أرقاماً هي الأضعف في المسابقة حتى الآن، إذ لم يسجل مهاجموه سوى خمسة أهداف فقط، واستقبل 20 هدفاً.

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