الامارات | لاعب العين ينتقل إلى الدوري البرتغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب العين ينتقل إلى الدوري البرتغالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن لاعب العين السابق، البرتغالي روبن روبيرو، انتقاله لصفوف فريق جيل فيسينتي، صاحب المركز الـ11 في الدوري البرتغالي لكرة القدم، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم بعد نهاية عقده مع «الزعيم»، الذي كان قد استبعده من القائمة منذ نهاية الموسم الماضي. وذكر اللاعب البرتغالي في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه لناديه الجديد: «على الرغم من أنه كانت لدي العديد من الخيارات بعد نهاية عقدي مع العين، إلا أنني فضلت الانتقال لفريق فيسينتي الذي أعرفه جيداً، أشعر بالرضا للانتقال إلى هذا الفريق، إنه تحدٍّ يطابق قدراتي، لأن هذا النادي مستقر، وبلاشك سنحقق الأهداف الموضوعة في نهاية الموسم». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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