الامارات | الشارقة يتجاوز اختبار «غياب إيغور» ويتذوق «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتجاوز اختبار «غياب إيغور» ويتذوق «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشارقة على النصر 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، في استاد آل مكتوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليحافظ الشارقة على صدارته المنفردة للبطولة برصيد 23 نقطة، ويبقى رصيد النصر عند 14 نقطة. أحرز أهداف الشارقة غوميز (19)، ومينديز (38)، وعلي محمد (92)، بينما أحرز هدف النصر الوحيد كواس (45).

وأثبت فريق الشارقة أنه أكثر جاهزية حتى في غياب أفضل لاعبيه البرازيلي إيغور، إذ توقع كثيرون تلقي الفريق أول خسارة في ظل غياب اللاعب البرازيلي، بينما تأثر النصر كثيراً بغياب المهاجم الإسباني نيغريدو للإصابة، ليتلقى «العميد» أول خسارة على ملعبه وتحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف.

بدأ الشوط الأول بشكل سريع من الفريقين خصوصاً النصر صاحب الأرض، الذي امتلك الكرة في وسط الملعب محاولاً إحراز هدف التقدم، واعتمد الشارقة على الدفاع في وسط ملعبه، وتنظيم الهجمات المرتدة، وحصل النصر على فرصتين في الدقائق الأولى من المباراة لكنها لم تصب المرمى، وعلى عكس اتجاه المباراة الهجومي لصالح النصر حصل فريق الشارقة على ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر لعبت عرضية ووجدت المهاجم غوميز الذي ارتقى للكرة ببراعة ولعبها برأسه في مرمى أحمد شامبيه.

وحاول النصر العودة إلى المباراة وسدد التشيلي بافيز الكرة في اتجاه مرمى الشارقة، ليبعدها الحارس عادل الحوسني ببراعة، ومن هجمة مرتدة منظمة وصلت من اللاعب محمد الشحي إلى اللاعب رونالدو مينديز، الذي تمكن من الوصول للكرة قبل حارس النصر، ليودع الكرة في الشباك معلناً عن هدف الشارقة الثاني في الدقيقة 38، لتصبح النتيجة 2-صفر.

وبثقة معتادة في المباريات الأخيرة عاد النصر لامتلاك الكرة وتهديد مرمى الشارقة، ونجح في إحراز هدفه الأول من هجمة منظمة داخل منطقة الجزاء، وسجل اللاعب الهولندي كواس الهدف الأول ببراعة في مرمى عادل الحوسني، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم الشارقة 2-1.

ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير في طريقة اللعب، وحاصر النصر فريق الشارقة في وسط ملعبه، لكن دون خطورة حقيقية في الدقائق الأولى بفضل تماسك خط الدفاع، ليثبت أنه الفريق الأكثر واقعية بتأمين خط دفاعه أمام ثقة وهجوم العميد.

ورغم تواجد تسعة لاعبين من فريق الشارقة في وسط ملعبه فإن «الملك» نجح في إحراز هدف ثالث من ركلة حرة مباشرة لعبت عرضية لتجد دفاع النصر المهتز الذي فشل في إخراج الكرة من أمام مدافع الشارقة المتقدم داخل منطقة الجزاء علي محمد، الذي لمس الكرة من أمام حارس مرمى النصر أحمد شامبيه، معلناً عن الهدف الثالث في المباراة لصالح فريق الشارقة بالدقيقة 91.

بعدها سدد اللاعب البرتغالي توزي كرة قوية أعلى العارضة، ولم تشهد اللحظات الأخيرة أي جديد لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.

التبديلات

النصر:

هزاع سالم (سعيد سويدان)،

العكبري (جاسم يعقوب)،

Advertisements

سالم صالح (حبيب الفردان).

الشارقة:

عمر جمعة (ريان مينديز)، علي

الظنحاني (محمد عبدالباسط)،

ريسيندي (محمد سعيد).

رجل المباراة

لاعب الشارقة:

محمد الشحي.

دون المستوى

لاعب النصر:

سعيد سويدان.

الجمهور

3777