الامارات | البخيت يقود كلباء لتعادل «بطعم الخسارة» أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البخيت يقود كلباء لتعادل «بطعم الخسارة» أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد مهاجم اتحاد كلباء، الأردني ياسين البخيت، فريقه إلى التعادل مع الظفرة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الظفرة 11 نقطة، ورصيد اتحاد كلباء 10 نقاط.

وقدم البخيت مباراة كبيرة صنع خلالها فرصاً عديدة الا أنها لم تستثمر بالشكل المطلوب من قبل مهاجمي النمور، وتعد نتيجة التعادل بطعم الخسارة لاتحاد كلباء، قياساً بعدد الهجمات الضائعة.

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وتوقفت المباراة لدقائق قليلة استمع خلالها حكم المباراة عادل النقبي الى فريق تقنية الفيديو.

وكانت أولى محاولات الظفرة بعد هجمة للاعب إبراهيم سعيد الذي قاد هجمة من منطقة دفاعه وصولاً لداخل منطقة جزاء اتحاد كلباء، إلا أنه لم يحسن استثمارها بالشكل الصحيح، قبل أن تتحول الى ركنية تصدى لها جمال عبدالله (12)، وتأثر دفاع اتحاد كلباء بغياب المدافع البرازيلي هنريك بوس، وهو ما تسبب باستقبال شباك النمور لهدف جاء برأسية البرازيلي جواو سانتوس بيدرو مستفيداً من كرة عرضية وصلته من الهولندي ميكائب روسوفيل (14)، كما أبعد حمدان البارود كرة خطرة لعبها بيدرو الى الخارج (20)، وطالب الظفرة بضربة جزاء بداعي لمس الكرة من قبل أحد لاعبي اتحاد كلباء، لكنها لم تحتسب بقرار من تقنية الفيديو (26)، ونشط بعدها اتحاد كلباء، وكانت أولى المحاولات عن طريق ماجد المحرزي (32) أبعدها الحارس، كما سدد البخيت بعد مجهود فردي كرة إلى أعلى العارضة (34)، وتصدى السناني لكرة زاحفة سددها المجري جوجاك مهدها له ياسين البخيت (38).

وسجل اتحاد كلباء هدف التعادل عن طريق التوغولي مالابا الذي سدد كرة طولية وصلته من جوجاك إلى داخل الشباك (42)، وكاد الظفرة يتقدم بعد تسديدة قوية للبرازيلي جواو (45+1) أبعدها حارس كلباء لركنية قبل أن يعود ويبعد الركنية أيضاً (45+2)، وأنقذ حارس الظفرة خالد السناني كرة سددها ياسين البخيت (52) بعد مجهود فردي، وأنقذ حارس كلباء جمال عبدالله كرة من وضع انفراد سددها سهيل المنصوري (82)، وأخرى لجوجاك بعد تسديده أعلى العارضة (87)، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.