الامارات | دبي تستضيف الحكمة الفرنسية ستيفاني في المؤتمر الرياضي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف الحكمة الفرنسية ستيفاني في المؤتمر الرياضي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تخصيص جلسة خاصة عن «تمكين المرأة في كرة القدم» خلال الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والمقرر يوم 28 الجاري في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

واعتمدت اللجنة المنظمة ثلاث لاعبات وسي برونز وسارة غاما وأماندين هنري والحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت ضمن قائمة المتحدثات، كما بحثت اللجنة المنظمة بحضور توماسو بيندوني المدير التنفيذي لجائزة «دبي جلوب سوكر» عدداً من الموضوعات المتعلقة بحفل الجائزة التي انطلقت من دبي لتكريم نجوم كرة القدم العالمية وأصحاب الإنجازات من مختلف التخصصات في المنطقة العربية والعالم.

وقال سعيد حارب إن تخصيص جلسة عن كرة القدم النسائية في المؤتمر الذي يحمل شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يأتي انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بشأن تمكين المرأة في المجال الرياضي وتقديم كل الدعم لها، وكذلك تأكيد نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، على ترجمة توجيهات سمو رئيس المجلس في جميع المبادرات والفعاليات التي يطلقها وينظمها المجلس في إطار جهود المجلس لتطوير القطاع الرياضي. وتتقدم المشاركات في جلسة تمكين المرأة ستيفاني فرابارت وهي حكمة كرة قدم فرنسيّة، مدرجة ضمن قائمة الحكّام الدوليّين للفيفا منذ عام 2009. وأصبحت ستيفاني أوّل حكمة فرنسيّة تدير مباريات من دوري الدرجة الأولى الفرنسي للرجال، وتمّت حاليّاً ترقيتها لتنضمّ إلى مجموعة حكام الدوري الفرنسي للدرجة الأولى على أساس دائم لموسم 2019 – 2020، كما أصبحت أول امرأة تقود مباراة كأس السوبر الأوروبي بين «ليفربول» و«تشيلسي» الإنجليزيين في 14 أغسطس الماضي.

Advertisements

كما تتحدث في الجلسة لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، وقد ارتدت قميص المنتخب الانجليزي في كل البطولات الكبرى منذ عام 2013، وفازت بالكثير من الألقاب مثل جائزتَي «أفضل لاعبة للعام من رابطة اللاعبين المحترفين».

وتضم الجلسة أيضاً سارة غاما مدافعة فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، ولأنها قائدة المنتخب الايطالي للسيدات، غالباً ما تُقارن بجورجيو كيلليني، إذ يُعتبر الاثنان قلب مركز الدفاع في فريقهما، ويرتديان القميص رقم 3 في كلّ من فريق النادي والمنتخب، ولكونهما قائدين واقعيين وهادئين.

كما ستتحدث في الجلسة أماندين هنري لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنسا للسيّدات المتألقة في مركز الوسط الدفاعي، وهي ارتدت قميص المنتخب الفرنسي للشابات في عام 2009