الامارات | راشد بن حميد: الإعلان عن بديل المدرب مارفيك خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الإعلان عن بديل المدرب مارفيك خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم، أنهم في اللجنة متفائلون بمستقبل الكرة الإماراتية من أجل العمل على حصد النتائج في المستقبل، مشدداً على أن ثقتهم كبيرة في المنتخبات الوطنية لتحقيق طموحات الجمهور، مؤكداً أن اللجنة وضعت خلال أول اجتماع لها أمس بمقر الاتحاد عقب تشكيلها من قبل الجمعية العمومية خطة عمل قصيرة لمدة 90 يوماً، مشيراً الى أنه بخصوص المدرب الجديد للمنتخب خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك، فإن اللجنة قامت بتحويل الملف الى لجنة المنتخبات وتحديد مدة أسبوع كأقصى حد لاختيار المدرب الجديد، نظراً للاستحقاقات القادمة التي تنتظر المنتخب.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة بمقر الاتحاد في دبي «أمر المنتخبات والحكام كان أساس الاجتماع الأول للجنة، والآمال كبيرة والطموحات عريضة في ملفي الحكام والمنتخبات».

وأضاف الشيخ راشد النعيمي «ركزت اللجنة خلال الاجتماع على أهداف قريبة المدى وأخرى بعيدة، خصوصاً أن المنتخب الوطني مقبل على بقية مباريات التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ووضعنا خطة قصيرة المدى ستكون نتائجها ملموسة في ما يتعلق بالمنتخب الوطني».

وأشار رئيس اللجنة الانتقالية الى أنه بخصوص جهاز التحكيم في الاتحاد، فإن هناك بعض القرارات ستكون نواة لخطة عمل بعيدة المدى للارتقاء بالتحكيم.

وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي «دور اللجنة إكمال ما بدأته الاتحادات السابقة، والمستقبل يتطلب منا بناء اتحاد مستدام وفق خطط ورؤى مستقبلية طموحة، وهذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع الأول للجنة، وقراراتنا سترى النور وستظهر نتائجها قريباً».

وأشار الى أن شعب الإمارات دائماً ما يطمح إلى أن يكون الأفضل وفي المقدمة، ولهذا يجب أن يكونوا في اللجنة متفائلين ويعملوا بهمة عالية، مستشهداً بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «بالهمم العالية تصل إلى القمم العالية».

وشدد رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة على ضرورة أن يثقوا في الكوادر الوطنية.

وشكر الشيخ راشد بن حميد النعيمي ثقة الجمعية العمومية في اللجنة، كما شكر إدارة الاتحاد السابقة على الجهود التي بذلتها.

التعامل مع الإعلام

ووجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رسالة إلى وسائل الإعلام قائلاً «نعمل من أجل هدف واحد هو رياضة الإمارات، ودورنا مكمل لبعض، وأبوابنا مفتوحة لاستقبال جميع الاستفسارات والإجابة على جميع الأسئلة، وأنتم فريق عملنا».

وقبل بدء الاجتماع حرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الالتقاء بموظفي الاتحاد، وتحدث إليهم، وقام بعد ذلك بجولة في اتحاد الكرة تفقد خلالها مقر الاتحاد.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بحضور جميع الأعضاء وهم:عبدالله الجنيبي، وهشام الزرعوني، وغانم الهاجري، وحميد أحمد الطاير، وعلي حمد البدواوي، وأحمد بن درويش، وخلفان بالهول، وأمل بوشلاخ، وعائشة الطنيجي، وعيسى مير.

اللجان العاملة في الاتحاد

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■عبدالله الجنيبي نائباً لرئيس اللجنة الانتقالية.

■ علي حمد رئيساً للجنة الحكام.

■ غانم الهاجري رئيساً للجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، وعلي حمد وعيسى مير نائبين لرئيس اللجنة.

■ هشام الزرعوني رئيساً للجنة المالية.

■ أمل بوشلاخ رئيساً للجنة الاتصال والشؤون المجتمعية.

■ حميد الطاير رئيساً للجنة المسابقات.

■ عائشة الطنيجي رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

■ أحمد بن درويش رئيساً للجنة تطوير أندية الدرجة الأولى.

■ خلفان بالهول رئيساً للجنة التسويق والاستثمار.

الهاجري رئيساً للمنتخبات.. وعلي حمد للجنة الحكام

أعلن الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري، أن الاجتماع الأول للجنة الانتقالية تم خلاله توزيع المهام والمناصب بين أعضاء اللجنة، مشيراً الى أنه تمت تسمية عبدالله الجنيبي نائباً لرئيس اللجنة، وعلي حمد رئيساً للجنة الحكام.

وقال بن هزام في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «تمت تسمية كل من: غانم الهاجري رئيساً للجنة الشؤون الفنية والمنتخبات، وعلي حمد وعيسى مير نائبين لرئيس اللجنة، وهشام الزرعوني رئيساً للجنة المالية، وأمل بوشلاخ رئيساً للجنة الاتصال والشؤون المجتمعية، وحميد الطاير رئيساً للجنة المسابقات، وعائشة الطنيجي رئيساً للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وأحمد بن درويش رئيساً للجنة تطوير أندية الدرجة الأولى، وخلفان بالهول رئيساً للجنة التسويق والاستثمار».

وأشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أنه سيتم تسمية أعضاء اللجان المختلفة خلال أسبوع، لافتاً إلى أنه تم تحويل ملف مدرب المنتخب الوطني إلى لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات لدراسته واختيار المدرب.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحكام علي حمد في تصريحات صحافية، أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة لتحقيق طموحات الشارع الرياضي، مشدداً على أن التحكيم أحد العناصر المهمة في المنظومة والعمل على تجاوز الأخطاء والتطوير للأفضل، مشيراً إلى أنهم يعدون الشارع الرياضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الفترة المقبلة.