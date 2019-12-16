الامارات | الحبتور: مستعد لدعم أي موهبة محلية أو عربية في التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن الحبتور: مستعد لدعم أي موهبة محلية أو عربية في التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الرومانية آنا بوجدان لقب كأس بطولة الحبتور لتنس السيدات بنسختها الـ22 في فئة الفردي، بعد تغلها في النهائي على الأوكرانية الصاعدة داريا سبيجور (17 عاماً)، بنتيجة مجموعتين للاشيء، بواقع 6-2 و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و25 دقيقة.

وتأثرت داريا سبيجور بحالة الإرهاق والجهد الكبير، إثر فوزها في نصف النهائي على المصنفة الأولى في البطولة الفرنسية كريستينا.

ونالت بوجدان كأس البطولة وجائزة مالية بقيمة 15 ألف دولار أميركي، مقابل 8000 دولار للاعبة الأوكرانية.

وفي فئة الزوجي، فازت اللاعبتان التشيكية لوسي هرديشكا والسلوفانية أندريه كليباك على الإسبانيتين جارسيا بيريز وساره سوربيز بمجموعتين مقابل مجموعة، بنتيجة 7-5 و3-6 و10-8. وحصدت الفائزتان مبلغ 5500 دولار مقابل 2700 دولار لمركز الوصيف.

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وأكد رجال الأعمال خلف أحمد الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، إن البطولة حققت أهدافها بنسبة 100%، وإنه سعيد للغاية بأن يشهد هذا التطور الرائع والمذهل، كمّاً وكيفاً، مؤكداً حرصه على دعم اللعبة التي يعشقها ويمارسها بشكل شبه يومي، إلا انه أبدى أسفه وحزنه الشديدين لعدم وجود لاعبين أو لاعبات عرب أو من المواطنين، ليشاركوا وينافسوا في البطولة، ويكتسبوا الخبرة، معرباً عن استعداده لرعاية وتبني ودعم أي موهبة محلية أو عربية للوصول إلى العالمية.

ووجه الحبتور الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة التي يعتبرها شريك النجاح، خلال مشوار الـ22 عاماً، إذ أسهمت في الترويج للحدث محلياً وخارجياً، وكانت مرآة حقيقية للمنافسات، لتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية. من جانبه طالب نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك، أندية الدولة بفتح أبوابها للشباب لممارسة اللعبة، حتى يتمكن الاتحاد من اختيار منتخبات قوية، لأنه من دون الأندية الحكومية لن يستطيع الاتحاد تشكيل منتخبات قوية.

وأقيمت البطولة على مدى ثمانية أيام، على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور جراند بالجميرا، بمشاركة 80 لاعبة، تنافسن على جوائز تجاوزت الـ100 ألف دولار.

- فازت التشيكية لوسي هرديشكا والسلوفانية

أندريه كليباك بفئة الزوجي.