الامارات | الشارقة يستعيد هويته أمام العين في كأس اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعيد هويته أمام العين في كأس اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الشارقة هويته في كرة اليد، عقب فوزه على مضيفه العين بفارق ستة أهداف «37-31»، أول من أمس، ضمن ثالثة جولات المجموعة الأولى من الدور التمهيدي في كأس نائب رئيس الدولة لمرحلة الرجال، التي سجلت ايضاً ولحساب المجموعة ذاتها عودة الظفرة من صالة بني ياس بانتصار صعب «29-26».

وفي المجموعة الثانية، خطف الوحدة انتصاره الأول بفوزه على ضيفه مليحة «27-26»، قبل أن يسجل شباب الأهلي النتيجة الأكبر بفوزه على مضيفه الجزيرة «41-35».

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وبنتائج الجولة، حافظ العين رغم خسارته على صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن الوصل المرتاح في هذه الجولة، فيما قفز كل من الشارقة والظفرة الى المركزين الثالث والرابع برصيد أربع نقاط لكل منهما، وليتراجع بني ياس إلى المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.

وبصورة مغايرة، دخلت المجموعة الثانية مرحلة الحسابات المعقدة، بعدما تشاركت أربعة فرق الصدارة برصيد خمس نقاط لكل منها، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل، بمنح شباب الأهلي المركز الأول بفارق (ستة أهداف)، وليواصل فريقا النصر ومليحة شراكتهما، في مركز الوصيف بفارق (هدف) وليذهب المركز الرابع لمصلحة الجزيرة مع فارق (-5 أهداف)، فيما حل الوحدة بالمركز الخامس والأخير.