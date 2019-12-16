شكرا لقرائتكم خبر عن القرناس: أهمية البطولات الخليجية في تجمع شبابها وتبادل الخبرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) شدد عضو اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول شدد عضو اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة بدول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز القرناس، على أهمية ما تحمله البطولات الخليجية في كافة الألعاب من أهمية بالغة من خلال تجمع الشباب الخليجي وتبادل الخبرات من خلال المنافسات، مشيدا على هامش حضوره قرعة البطولة الـ37 للأندية الخليجية للطائرة التي جرت مراسمها في البحرين، بالفرق المشاركة وتمنى عودة الطائرة الخليجية إلى القوة والإثارة متمنيا لممثل المملكة الهلال التوفيق في البطولة. وسيشارك الهلال ممثلا عن المملكة الهلال إضافة إلى أندية العين الإماراتي والكويت الكويتي ودار كليب البحريني والسيب العماني والشرطة القطري. Advertisements ويلعب الهلال أولى مبارياته أمام السيب العماني ويختتم مبارياته مع الشرطة القطري، تبدأ في الثاني من فبراير القادم لمدة 10 أيام في دولة الكويت. "الخليج 365" التقت بمساعد المدرب الوطني لنادي الهلال إبراهيم الحربي، الذي أوضح أن فريقه جاهز لهذه البطولة لتحقيق اللقب. وعن إقامة معسكر خارجي للفريق ذكر أن الوقت ضيق ولدى الفريق عدة مباريات في الكأس والدوري، ولذلك الاستعداد سيكون داخليا، مشيدا بمستوى فريقه في الدوري الممتاز وتصدرهم المنافسة حتى الآن، وبالأداء الذي قدمه فريقه أمام الأهلي السبت الماضي.



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