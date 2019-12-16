شكرا لقرائتكم بعد الفوز على الحدود.. الأهلى يحقق رقما غائبا منذ 14 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح النادي الاهلي فى تحقيق رقم غائب عن النادي الأهلي منذ 14 عاما وهو الفوز فى 6 مباريات متتالية بعد فوز الأحمر على حرس الحدود فى الجولة الثامنة للدوري الممتاز بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية.

حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للقلعة الحمراء حقق رقم جديد مع الأهلي لم يحققه أسطورة المديرين الفنيين فى الأهلي مانويل جوزيه.