شكرا لقرائتكم بعد الفوز على الحدود.. الأهلى يحقق رقما غائبا منذ 14 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.
السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للقلعة الحمراء حقق رقم جديد مع الأهلي لم يحققه أسطورة المديرين الفنيين فى الأهلي مانويل جوزيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز على الحدود.. الأهلى يحقق رقما غائبا منذ 14 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.