شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: لن يرحل لاعب من الأهلي بدون رغبتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى أن القلعة الحمراء لا يوجد بها لاعب هارب والجميع يحصل علي مستحقاته في مواعيدها.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلي قائلا :" تعاقدنا مع محمود عبدالمنعم كهربا وسيكون له دور مؤثر وداعم للفريق، والجهاز الفني لم يحدد الصفقة الثانية حتى الأن و لن يرحل لاعب من الأهلي بدون رغبتنا وجميع اللاعبين تحصل على حقوقها وراتبها الشهري ونسبة مشاركتها ومن الصعب أن يهرب لاعب من الأهلي بسبب المستحقات ولا ننتظر أن يقدم لاعب شكوي ضدنا " .

وأشار سيد عبد الحفيظ أنه يوجد عتاب الى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه عندما سأل عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي قال لم أري المباراة وكنت خارج مصر ودا لا يصح أن يصدر من رئيس لجنة الحكام وعن فريق يمثل مصر .

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وتابع مدير الكرة قائلا " حمد لله على سلامة ابراهيم نور الدين، وأتمني رؤية جهاد جريشة لفرق أخري بقاله 4 سنين لم يحكم لها و الإسماعيلي فريق محترم، ونتمني أن تكون هناك عدالة تحكيمية في المباراة" .

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، في اللقاء الذي سيقام على استاد حرس الحدود بالإسكندرية.