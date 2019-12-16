شكرا لقرائتكم أيمن يونس: مصطفى محمد يحتاج كل الدعم.. وأحمد بلال جواه غل وكيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال يونس خلال تصريحاته عبر شاشة "ON Sport": "إحنا أسرة واحدة، ومش هنسمح لحد يخش وسطينا ويفرقنا، وزى ما شفنا مصطفى محمد ناشئ كلنا نتمنى أن نقدمه لخدمة منتخب مصر، وبنتكلم عن أحمد بلال كابتن مصر والنجم الخلوق، وهو كان رهانه على الحالة النفسية لمصطفى محمد بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبى في أمم أفريقيا وأصبح هداف البطولة".
أضاف نجم الزمالك، أن مصطفى محمد يحتاج كل الدعم في الفترة المقبلة، ولافتًا إلى أن حديث أحمد بلال فسر بانه نوع من أنواع "الكيد والغل" وهذا أمر عار تمامًا من الصحة.
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