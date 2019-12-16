شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الطلائع جاهز للزمالك.. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيي المدير الفني لطلائع الجيش أن استعداداته للزمالك فى اللقاء المقرر له غداً الإثنين ، مثله مثل أي لقاء آخر فى الدوري الممتاز. تابع يحيي فى تصريحات لقناة on sport الطلائع جاهز لمباراة الزمالك ، وسنبذل قصاري جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية غداً. Advertisements أضاف المدير الفني للطلائع، الزمالك يمر بفترة جيدة بعد الفوز على بيراميدز و المدير الفرنسي الجديد للزمالك باتريس كارتيرون يريد إثبات نفسه بتقديم نتائج مميزة مع الزمالك. يدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء غداً الأثنين اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام ، يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكاس ثم اول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا ، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

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