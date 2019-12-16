شكرا لقرائتكم الجبلاية ممنوع الاقتراب والتصوير .. اتحاد الكرة يُحصن مقره بكاميرات المراقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي اتحاد الكرة من تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل و خارج أسوار مقر الجبلاية لزيادة فى تأمين المقر. واستعان اتحاد الكرة بإحدي الشركات المنخصصة فى مجال تركيب الكاميرات لوضع نظام مراقبة داخل و خارج مقر الاتحاد ، وتم ذلك تحت إشراف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة. كان اتحاد الكرة قد قام بتركيب كاميرات مراقبة منذ فترة طويلة وتحديدا عقب الحريق الشهير لمقر الجبلاية فى مارس 2013

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