شكرا لقرائتكم بعد هدف السولية.. الأهلى الأكثر امتلاكا للاعبين هدافين في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
هدف عمرو السولية في شباك الحرس وضع الأهلي على قمة الأندية الأكثر امتلاكا للاعبين هدافين في الدوري هذا الموسم، حيث أصبح السولية اللاعب رقم 9 الذي يسجل للشياطين حتى الأن في المسابقة.
وسجل للأهلي حتى الأن كلاً من..
وليد سليمان.. 4 أهداف
رمضان صبحى.. 4 أهداف
حسين الشحات.. 3 أهداف
جونيور أجايي.. هدفين
محمد مجدى قفشة.. هدف
حمدى فتحى.. هدف
أحمد الشيخ.. هدف
وليد أزارو.. هدف
عمرو السولية.. هدف
الأهلي يعتلى صدارة جدول الدورى برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حقق الفوز فيهما جميعًا، وأحرز لاعبوه 18 هدف، واستقبلت شباكه هدف وحيد.
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