شكرا لقرائتكم شكوك حول إصابة الهولندي ديباي بقطع في الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت مشاركة ممفيس ديباي مع منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا 2020 مهددة، بعدما كشف مدربه في ليون الفرنسي لويس غارسيا عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي يوم الأحد.

واصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الأول، الأمر الذي دفع غارسيا للتعبير عن خشيته من فداحة اصابة مهاجمه الهولندي صاحب هدف التأهل إلى دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني (2-2) يوم الثلاثاء، علما أن الهولندي هز الشباك في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.

وقال غارسيا بعد خسارة فريقه الذي يقبع بالمركز الثامن "سننتظر لنعرف أكثر ولكن الأمور لا تبدو جيدة لممفيس. نعتقد انه (الرباط) الصليبي، نأمل في أن نحصل على معلومات مخالفة لما نعتقده، على أمل ألا يكون الأمر بالغ الخطورة".

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ولم يخالف المدير الرياضي لليون البرازيلي جونينيو ما قاله غارسيا متحدثا عن "كارثة لأنه اللاعب الأكثر فعالية. هنا لا توجد أي حلول، وفي حال تم تأكيد إصابته، يجب أن ننساه لبقية الموسم، الأمر فعلا مقلق، لأنه أفضل لاعبينا وبات قائد الفريق على أرض الملعب. أنا حزين لأجله".

ويعد ديباي لاعبا مهما في صفوف المنتخب الهولندي حيث نجح في تسجيل ثماني أهداف وتمرير العدد ذاته من الكرات الحاسمة، في رحلة "البرتقالي" الناجحة للتأهل إلى نهائيات بطولة كبرى للمرة الأولى منذ مونديال البرازيل 2014.

وفي حال تأكدت خطورة إصابته، سيغيب ديباي عن الملاعب لعدة أشهر، ما يهدده بالغياب عن كأس أوروبا الصيف المقبل.