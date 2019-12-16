شكرا لقرائتكم سيتي يتعافى من خسارة يونايتد بثلاثية في مرمى أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين هدفين وصنع هدفا آخر، ليقود فريقه مانشستر سيتي لاجتياز مضيفه أرسنال 3 - صفر في قمة مباريات المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته ديربي مدينة مانشستر أمام ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد 1 - 2، إلى 35 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف ليفربول (المتصدر).

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في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز التاسع. وفرض مانشستر سيتي هيمنته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي تسيده بالكامل، فيما اتسم إيقاع الشوط الثاني بالهدوء في ظل اطمئنان الفريق الفائز بلقب المسابقة في الموسمين الماضيين على النتيجة، واستسلام لاعبي أرسنال للخسارة، الأمر الذي دفع جماهيره لمغادرة ملعب (الإمارات)، معقل الفريق اللندني، قبل نهاية اللقاء بفترة طويلة.

وارتدى دي بروين ثوب الإجادة في اللقاء، حيث افتتح التسجيل لسيتي مبكرا في الدقيقة الثانية، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي حمل توقيع رحيم ستيرلينج في الدقيقة 15. وعاد النجم البلجيكي للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث لسيتي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 40، قبل أن يهدر المزيد من الفرص التي كانت كفيلة له بتسجيل (الهاتريك).

وبتلك النتيجة، واصل مانشستر سيتي تفوقه على أرسنال في الفترة الأخيرة، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي على الفريق الملقب بـ(المدفعجية)في مختلف المسابقات.