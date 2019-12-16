الشارقة يحسم "التحدي الأصعب" مع النصر ويبتعد في الصدارة









اسماء السيد - ابتعد الشارقة في صدارة الدوري الاماراتي لكرة القدم بفارق 4 نقاط موقتا بعدما تخطى "التحدي الأصعب" وحسم القمة مع مضيفه النصر لصالحه 3-1 الاحد، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة.

وسجل ريكاردو غوميز(20) وريان مينديز(39) وكلاهما من الرأس الاخضر، والبرازيلي رافائيل دوس سانتوس (90+5) اهداف الشارقة، وبراندلي كواسي من كوارساو(45) هدف النصر.

وعزز الشارقة صدارته برصيد 23 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط موقتا عن مطارده شباب الأهلي الذي يستضيف الوصل الاثنين في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الخامس.

واكد الشارقة الذي حقق فوزه السابع مقابل تعادلين طموحاته الكبيرة للاحتفاظ بلقبه، بعدما تخطى عن جدارة "التحدي الأصعب"، على حد تعبير مدربه عبد العزيز العنبري، في وصفه لمواجهة النصر الذي لم يخسر في اخر ثماني مباريات في كافة المسابقات تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي كورونسلاف يورشيتش.

كما اختبر الشارقة لأول مرة بعد 34 مباراة متتالية منذ الموسم الماضي اللعب دون نجمه البرازيلي ايغور كورنادو الغائب بسبب الايقاف، لينجح في مهمته ويتجاوز بسرعة تعادله المخيب السلبي مع بني ياس في المرحلة الماضية.

وقال الحسن صالح مدافع الشارقة "الجميع توقع الا نظهر بالشكل المطلوب بسبب غياب كورنادو، لكننا اثبتنا بالفوز على النصر في ملعبه،ان سر تفوقنا هو الاداء الجماعي".

وكان واضحا رغبة الشارقة بالتسجيل مبكرا وهو ما فعله بعد مرور 20 دقيقة عبر رأسية رائعة من غوميز الذي استفاد من عرضية الاوزبكستاني اوباتيك شوكوروف.

وأضاف مينديز الهدف الثاني اثر تمريرة من محمد الشحي(39).

وقلص النصر الفارق بتسديدة قوية زاحفة من كواسي (45)، قبل ان يعيد الشارقة الفارق الى سابق عهده ويسجل الثالث عبر البديل دوس سانتوس بعد ركلة حرة من علي الضنحاني (90+5).

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واستعاد العين لغة الفوز بعد ثلاثة تعادلات بتخطيه مضيفه عجمان برباعية سجلها الجزائري عبد الرحمن مزيان(28) ومهند العنزي(44) والبرازيلي كايو كانيدو(55) وجمال معروف(90+5)، مقابل هدف بالنيران الصديقة سجله اسماعيل احمد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (3).

ورفع العين رصيده في المركز الثالث الى 18 نقطة، مقابل 8 لعجمان الثاني عشر.

وفاز الجزيرة على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله محمد فوزي في الدقيقة 28.

وصعد الجزيرة للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبقي الفجيرة في المركز الثالث عشر قبل الأخير وله 6 نقاط.

وحقق بني ياس فوزا متأخرا على مضيفه حتا بهدف نظيف سجله الاسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 85، ليصعد الى المركز السادس برصيد 11 نقطة. فيما يقبع حتا في المركز الحادي عشر مع 8 نقاط.

وتعادل الظفرة وضيفه الاتحاد كلباء بهدف البرازيلي جواو بيدرو(13) مقابل هدف للتوغولي بينال مالابا(42).

وصعد الظفرة الى المركز الثامن برصيد 11 نقطة،والاتحاد كلباء الى التاسع وله 10 نقاط.

ويلعب في ختام المرحلة أيضا الوحدة مع خورفكان.

ملخص مباراة الشارقة والنصر: