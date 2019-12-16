شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: لا يوجد لاعب يرحل عن الأهلى دون رغبتنا.. ولا نغير فى العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق نجح فى ضم صفقة محمود كهربا، مؤكدا أنه إضافة جيدة ونثق فى قدراته، وأمامنا صفقة أخرى نعمل على التعاقد معها، رافضاً عن الإفصاح عن الاسم.

وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة "الأهلى": "إلى الآن لم يحدد الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر أسماء الراحلين"، مؤكداً أن الأهلى يحترم جميع لاعبيه وفى حالة رحيله يكون الاحترام متبادلا بين الطرفين سواء الأهلى أو اللاعب، مؤكداً أن ما يشاع برحيل لاعب دون رغبة الأهلى خطأ هذا لا يوجد فى القلعة الحمراء.

وأكد مدير الكرة بالأهلى: "نحترم جميع اللاعبين ولا نقوم بتغيير العقود بين اللاعبين عقب توقيعه دون علمه هذا لا يحدث فى الأهلى".