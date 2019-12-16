شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يبرر موقف أحمد بلال بعد رهانه الخاسر على مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برر أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتحب مصر السابق، موقف أحمد بلال مهاجم الأهلي والمنتخب السابق، بعدما خسر الأخير رهانه على عدم قدرة مصطفى محمد مهاجم الأبيض على هز شباك بيراميدز في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وقال يونس خلال تصريحاته عبر شاشة "ON Sport": "احنا أسرة واحدة، ومش هنسمح لحد يخش وسطينا ويفرقنا، وزى ما شفنا مصطفى محمد ناشئ كلنا نتمنى أن نقدمه لخدمة منتخب مصر، وبنتكلم عن أحمد بلال كابتن مصر والنجم الخلوق، وهو كان رهانه على الحالة النفسية لمصطفى محمد بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبى في أمم أفريقيا وأصبح هداف البطولة".

وأضاف نجم الزمالك أن مصطفى محمد يحتاج كل الدعم في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن حديث أحمد بلال فسر بانه نوع من أنواع "الكيد والغل" وهذا أمر عار تمامًا من الصحة.