شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعبر الحدود بصاروخ السولية.. ويقفز لصدارة ترتيب الدوري العام

الأهلي يعبر الحدود بصاروخ السولية.. ويقفز لصدارة ترتيب الدوري العام

عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته

"زيزو" وشيكابالا وجمعة وإمام خارج قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة مباراه طلائع الجيش فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الإثنين.

Advertisements

الأهلى يستضيف معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقى

يستضيف النادي الأهلي معسكر فريق كاراتيزن الجنوب أفريقي للكاراتيه بفرع النادي بمدينة نصر حتى 17 ديسمبر الجارى، حيث حضرت بعثة الفريق الجنوب إفريقي بـ27 فردا منهم 18 لاعبا استعدادا لخوض غمار منافسات بطولة أفريقيا في المغرب خلال شهر فبراير المقبل.

سموحه يهزم أسوان بهدف ناصر ماهر فى مباراة مثيرة

نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل للاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى .