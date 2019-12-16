شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال مدرب الإسماعيلي عن مواجهة الأهلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسير بخطى ثابتة بعد تحقيق الانتصار الثانى على التوالى أمام فريق صعب للغاية .. هكذا بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى تصريحاته بعد الانتصار على نادى مصر بهدف نظيف.

وأضاف :”نواجه أزمة ضيق الوقت بين المباريات ، لذلك نحن مجبرون على اجراء عمليات التدوير من أجل تجهيز جميع اللاعبين”.

وواصل :”من أهم مكاسبنا هذا الموسم هو تثبيت أكثر من لاعب ناشىء اقدامه مع الفريق من بينهم محمد بيومى ومحمود البدرى إضافة لحازم مرسى وغيرهم”.

Advertisements

واستكمل مدرب الدراويش :”محمد الشامى لاعب مميز للغاية ويجيد اللعب فى أكثر من مركز من بينها المهاجم الصريح ،نتطلع للاستفادة من قدرات جميع اللاعبين بكافة المراكز”.

واسترسل :”لقاء الأهلى دائما مايكون من المباريات المنتظرة ، الجميع سيقدم أفضل ما لديه فى الملعب لكنها مباراة مثل أى مباراة لاتتعدى حدود الثلاث نقاط”.

وأتم السلحدار :”نخدم نادينا بأعيننا فهو صاحب الفضل علينا لايهم سواء استمرينا مع الفريق أم لا ،الأهم هى مصلحة الدراويش واتمنى عودة جماهيرنا فى أسرع وقت