شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: جاهز للزمالك.. والمباراة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيي، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن استعداداته للزمالك فى اللقاء المقرر له غدا الإثنين، مثله مثل أى لقاء آخر فى الدورى الممتاز.

وتابع يحيى، فى تصريحات لقناة on sport : "الطلائع جاهز لمباراة الزمالك، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية غداً".

وأضاف المدير الفنى للطلائع: "الزمالك يمر بفترة جيدة بعد الفوز على بيراميدز، والمدير الفرنسى الجديد للزمالك باتريس كارتيرون يريد إثبات نفسه بتقديم نتائج مميزة مع الزمالك".

ويدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء غد الإثنين اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام، يدخل الزمالك مواجهة اليوم منتعشاً بعد الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى الجولة الماضية مواصلا الانتصارات بعد التغلب على الشرقية فى الكأس، ثم أول أغسطس فى دورى أبطال أفريقيا، ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة، وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.