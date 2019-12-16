شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة جديدة فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى اتحاد الكرة من تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل وخارج أسوار مقر الجبلاية لزيادة فى تأمين المقر. واستعان اتحاد الكرة بإحدي الشركات المنخصصة فى مجال تركيب الكاميرات لوضع نظام مراقبة داخل وخارج مقر الاتحاد، وتم ذلك تحت إشراف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة. وكان اتحاد الكرة قد قام بتركيب كاميرات مراقبة منذ فترة طويلة، وتحديدا عقب الحريق الشهير لمقر الجبلاية فى مارس 2013.

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