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رقم جديد للأهلي مع فايلر غائب منذ 14 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادي الأهلي فى تحقيق رقم جديد غائب عن النادي الأهلي منذ 14 عاما وهو الفوز فى 6 مباريات متتالية، بعد فوز الأحمر على حرس الحدود فى الجولة الثامنة للدوري الممتاز بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية.

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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