شكرا لقرائتكم خبر عن رقم جديد للأهلي مع فايلر غائب منذ 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادي الأهلي فى تحقيق رقم جديد غائب عن النادي الأهلي منذ 14 عاما وهو الفوز فى 6 مباريات متتالية، بعد فوز الأحمر على حرس الحدود فى الجولة الثامنة للدوري الممتاز بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية.

وحقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.