7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الإسماعيلي: باهر ومجدي ليس للبيع .. نلعب مثل ليفربول

الأهلي يعبر الحدود بصاروخ السولية.. ويقفز لصدارة ترتيب الدوري العام

عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته

"زيزو" وشيكابالا وجمعة وإمام خارج قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة مباراه طلائع الجيش فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الإثنين.

الزمالك يتوجه لدخول معسكر فى السخنة بعد إعلان قائمة طلائع الجيش توجه فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إلى السخنة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام غداً الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز.

اليد يبرئ موظف الاتحاد من تهمة سرقة كأس أفريقيا عقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر أجتماعا طارئا اليوم لمناقشة ما أثير فى الساعات الماضية عن سرقة أحد موظفى الاتحاد لكأس أفريقيا للرجال عام 1990 والذى من معدن "الفضة الخالص " ومحاولة بيعه فى منطقة الجمالية بوسط القاهرة وضبطه من رجال المباحث قبل تدخل مسئول باتحاد اليد لانهاء الأمر. Advertisements

سموحه يهزم أسوان بهدف ناصر ماهر فى مباراة مثيرة

نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل للاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى .

الإسماعيلي يفوز على إف سي مصر 1/0 ويتقدم ثلاث مراكز في جدول الدوري نجح النادي الإسماعيلي في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من نظيره إف سي مصر، بعد الفوز بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين التي استضافها استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري.