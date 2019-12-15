شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب أرسنال بثلاثية في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

سجل دي بروين الهدف الأول للسيتزن في الدقيقة الثانية من بداية المباراة. Advertisements ثم تمكن رحيم ستيرلينج من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من المباراة. ثم يعود دي بروين ليسجل ثالث الأهداف في الدقيقة 40 ليحسم الفوز على أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 35 يحتل بها المركز الثالث، فيما يتواجد آرسنال في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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