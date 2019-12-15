شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة ريال مدريد وفالنسيا في الليجا والان مع التفاصيل

الأحد 15 ديسمبر 2019 يحل نادى ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدورى الإسباني، وذلك على ملعب المستايا.

وأعلن "زين الدين زيدان" المدير الفنى لريال مدريد، عن تشكيل فريقه وجاء كالآتى:- حراسة المرمى: كورتوا. خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو. خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردى، إيسكو. Advertisements خط الهجوم: بنزيما، رودريجو. بينما يدخل أصحاب الأرض بقيادة "ألبرت سيلاديس" اللقاء بتشكيل:- حراسة المرمى: سانشيز. خط الدفاع: كوستا، باوليستا، جاراى، واس. خط الوسط: كوكلين، باريخو، توريس، سولير، جايا. خط الهجوم: مورينو ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا فى المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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