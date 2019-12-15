شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفز لمواصلة صحوته على حساب الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك- اختبارًا صعبًا أمام طلائع الجيش فى الجولة الثامنة من الدورى الممتاز، أملًا فى استمرار الصحوة التى انتابت الفريق الأبيض منذ تولى الفرنسى باتريس كارتيرون مهمة المدير الفنى للقلعة البيضاء خلفًا للصربى ميتشو، بعد أن حقق الأبيض ثلاثة انتصارات فى بطولات مختلفة سواء أمام الشرقية بالفوز بهدفين مقابل لا شىء بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، أو تخطى فريق أول أغسطس الأنجولى بهدفين مقابل لا شىء فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى الأبطال، وأخيرًا الفوز المستحق على بيراميدز بنفس النتيجة فى الجولة السابعة من الدورى الممتاز.

ويعوّل الفرنسى «كارتيرون» على الحالة المعنوية التى سيطرت على اللاعبين منذ توليه المسؤولية وظهرت على أداء الفريق الأبيض، خصوصًا يوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وحازم إمام، الظهير الأيمن، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر.

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وركز المدرب الفرنسى على علاج الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين خلال المباريات السابقة أهمها الفردية فى إنهاء الهجمات؛ مما تسبب فى إهدار عدد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، خصوصًا فرجانى ساسى أمام بيراميدز، بينما يغيب الثنائى محمود عبدالرازق «شيكابالا» بسبب نزلة برد تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى التدريبات، بالإضافة إلى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر، بسبب الإصابة.

وكلف المدير الفنى اللاعبين بعدم التفريط فى الفرص السهلة التى تسنح لهم أمام المرمى؛ حتى لا يتعرض الفريق لأى مشاكل فنية خلال اللقاء، وينتظر أن يخوض الفريق الأبيض المباراة بتشكيل يضم محمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالشافى وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد.

فى المقابل رفع طارق يحيى، المدير الفنى للطلائع، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة فريقه السابق بالتركيز على إحكام الرقابة اللصيقة على مفاتيح لعب الفريق الأبيض على رأسهم محمد أوناجم وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد.

وطالب المدير الفنى لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة بعدم الاندفاع الهجومى؛ أملًا فى التأمين الدفاعى والاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف فى مرمى المنافس. وينتظر أن يخوض الطلائع اللقاء بتشكيل يضم محمد بسام، حارسًا للمرمى، وعاصم صلاح ومحمود سامى ومحمد سمير وأحمد كابوريا وناصر منسى وخالد سطوحى وفرانك ستيفين ومهند لاشين وأحمد داوودا وعمرو جمال. من جانبه، أكد طارق يحيى أنه يسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث أمام منافسه؛ أملًا فى تحسين مركز الفريق بجدول الدورى الممتاز، وشدد «يحيى» على صعوبة اللقاء فى ظل الصحوة التى انتابت الأبيض بعد تغيير الجهاز الفنى، لافتا إلى أنه طالب لاعبيه بالتركيز على الاندفاع الهجومى الذى سيعتمد عليه أداء الابيض خلال المباريات، وأوضح أن فريقه سيلعب بطريقة متوازنة دفاعًا وهجومًا حتى يحقق الهدف الذى يسعى إليه بحصد النقاط الثلاث.