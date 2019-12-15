شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة «السولية» تمنح فوزاً مستحقاً للأهلي أمام حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأهلى فوزاًَ مستحقاً أمام حرس الحدود بهدف دون رد سجله عمرو السولية من قذسفة مدوية في الدقيقة 81 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة فى صدارة الدوري العام المصري.

سيطر الأهلي واستحوذ على مجريات الـمباراة وحرمت العارضة جونيور أجايي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 15 فيما ركز الحرس على التكتل الدفاعي في منتصف ملعبه.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو.

بدأت المباراة بضغط قوي من الفريقين في منطقة وسط الملعب وحاول الأهلي تنويع اللعب على الأطراف، ونجح في شن عدة هجمات خطيرة على مرمي الحرس.

وفي الدقيقة السادسة، تنشط الجبهة اليمنى ويرسل أحمد فتحي عرضية بقدمه اليسرى تمر من أمام أزارو وتضيع فرصة للتسجيل، ويواصل الاهلي الضغط القوي ويلعب أفشة، تمريرة متقنة لمحمود وحيد المنطلق داخل منطقة الجزاء لكنه لعب عرضية غير متقنة مرت أعلى القائم.

يستحوذ الأهلي على الكرة وسط تواجد مكثف للاعبيه في منتصف ملعب حرس الحدود في محاولة للبحث عن هدف التقدم.

ينفذ أفشة ضربة حرة في الدقيقة 12، يبعدها دفاع الحرس إلى ضربة ركنية، ويلعب السولية رأسية تصل إلى الحارس أحمد السعدني.

Advertisements

الدقيقة 15، شهدت أخطر فرصة للأهلي حيث مرر السولية الكرة بـ”كعب القدم” إلى أجايي المنطلق داخل منطقة الجزاء ،الذي اطلق تصويبة قوية تصطدم بالعارضة لتضيع فرصة مؤكدة.

ويواصل الأهلي ضغطه القوي على فريق الحرس، وفي الدقيقة 17 يقابل أيمن اشرف عرضية من الجبهة اليمني برأسية تمر الكرة أعلى العارضة.

يظهر حرس الحدود في منطقة جزاء الأهلي ويصوب نانا أنتوي أعلى العارضة.

20 دقيقة مضت من أحداث الشوط الأول..والأهلي هو الأخطر والأكثر استحواذا والأقرب لمرمى الحرس، وعلي مدار الدقائق الفائتة نوع الفريق هجماته ما بين اللعب على الأطراف والاختراق من العمق، في المقابل ركز الحرس على الدفاع في منتصف ملعبه.

ويطلق رمضان صبحي تصويبة قوية في الدقيقة 27، يتصدى لها حارس الحدود، وفي الدقيقة 33 يحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة تسلل على حسين الشحات المنفرد بمرمى السعدني حارس الحدود.

ويمرر أفشة الكرة للشحات داخل منطقة الجزاء لكن السعدني حارس الحدود ينجح في الإمساك بالكرة.

تمر الدقائق الأخيرة بدون أي تعديل في النتيجة ويطلق إبراهيم نور الدين حكم المباراة، صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفى الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه على فريق حرس الحدود بكافة الطرق حتى تمكن عمرو السولية من انهاء المباراة بقذيفة مدوية سكنت شباك حرس الحدود فى الدقيقة 82.