شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد صدارة الدوري بفوز دراماتيكي على حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز الصعب والدراماتيكي على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

سجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب عمرو السولية فى الدقيقة 84 من زمن المباراة، من تسديدة قوية ومُخادعة من خارج منطقة جزاء المنافس.

بهذه النتيجة، يتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده للنقطة 18 من 6 مباريات، لم يتعرض للهزيمة أو التعادل فيهم حاصدا العلامة الكاملة، فيما يتجمد حرس الحدود فى المركز السابع برصيد 10 نقاط.

تشكيل الفريقين

خاض الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، لقاء اليوم أمام الحرس بتشكيل مكون من، محمد الشناوي، أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي، وليد أزارو وجونيور أجاي.

فيما دخل الحرس بقيادة طارق العشري، مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من، أحمد محمود السعدني، وعبد الله جمعة، وخالد سامي، مصطفى محمود حسن، عمرو الحلواني، وأحمد فتحي "فيليكس"، مصطفى جمال، محمد مصطفى "شطة"، محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي، توني لوكاسا.

الشوط الأول

بدأ اللقاء بضغط أهلاوي مكثف لإدراك هدف التقدم مبكراً، ولم ينتظر محمد مجدي قفشة سوى دقيقة واحدة ليلعب بينيه رائعة لوليد أزارو لكن أحمد السعدني حارس الحدود كان أقرب والتقط الكرة، وفي الدقيقة 6 أرسل أحمد فتحي عرضية خطيرة من الجبهة اليمني لم ينجح وليد أزارو في الوصول اليها، ورد محمود وحيد على فتحي بعد تلقيه بينيه من قفشة، إلا أن عرضيته جاءت قوية خارج الملعب.

وفي الدقيقة 10 أرس المتألق أحمد فتحي عرضية جديدة ولكن دفاع الحدود شتتها خارج الملعب، وفي الدقيقة 12 تصدى قفشة لإحدى الكرات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء إلا أن دفاع الحدود أبعدها خارج الملعب.

عاد محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي للظهور من جديد وأرسل عرضية جديدة في الدقيقة 14 وصلت لوليد أزارو الذي سددها ضعيفة، بعدها مباشرة سدد جونيور أجاي كرة أرتدت من العارضة بعد تلقيه تمريرة بينية من عمرو السولية.

Advertisements

بعدها دخل حرس الحدود المباراة بداية من الدقيقة 17 والتي شهدت تسديد توني لوكاسا تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد وصول الكرة له إلا أن التسدية علت عارضة محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، وفي الدقيقة 23 لعب نانا أنطوي كرة بينيه خطيرة ولكن دفاع الأهلي شتتها قبل وصول الكرة لتوني لوكاسا مهاجم الحدود.

في الدقيقة 27 سدد رمضان صبحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكنها جاءت ضعيفة بين أحضان أحمد السعدني، ووجه العشري لاعبوه لاغلاق المساحات فى المناطق الدفاعية فذهبت كل محاولات الأهلي أدراج الرياح.

حاول الأهلى من جديد من خلال اختراقات أفشة وانطلاقات محمود وحيد، لكن الأخير فشل فى التعامل مع تمريرات لاعبو الوسط ليفقد الأهلى قوته من الجبهة اليسرى، وأضاع أزارو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلى بعدما جانبت رأسيته مرمى الحرس، فى أخطر محاولات الأهلي لتغيير واقع النتيجة وتسجيل هدف التقدم.

الشوط الثاني

الشوط الثاني انطلق بضغط أهلاوي مكثف وسط دفاع مستميت من دفاع حرس الحدود، وفي الدقيقة 52 أرسل رمضان صبحي كرة عرضية أرضية خطيرة إلا أن حارس الحدود نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لوليد أزارو مهاجم الأهلي.

أنحصر اللعب في وسط الملعب في ظل انخفاض مردود لاعبي الأهلي البدني مما أثر على أداء الفريق الأحمر الهجومي، في الوقت الذي واصل حرس الحدود دفاع المنطقة الذي يستخدمه لإيقاف خطورة الأهلي منذ إنطلاق المباراة.

في الدقيقة 57 تدخل فايلر فنياً بإستبدال وليد أزارو والدفع بوليد سليمان في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي والاستفادة من امكانيات الحاوي في صناعة اللعب لزملائه، وفي الدقيقة 59 سدد قفشة كرة "بليسنج" ولكنها أرتدت من العارضة.

واصل الأهلى الضغط لكن دفاعات الحرس كانت يقظة وسط تكتل فى مناطقهم الخلفية ومحاولات متنوعة من لاعبو الأهلي لفك شفرات هذا الدفاع، وأجرى فايلر ثلاثة تبديلات بخروج أزارو ومحمود وحيد وأفشة، ونزول وليد سليمان ومحمد هاني ومروان محسن.

ومع الدقيقة 84 نجح عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر فى ايجاد الحل والوصول لشفرة مرمى فريق حرس الحدود، مسجلا الهدف الأول لفريقه فى اللقاء من تسديدة قوية خادعة من خارج منطقة الجزاء.